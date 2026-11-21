Итальянский ювелир Паоло Булгари, сыгравший ключевую роль в превращении семейной компании Bulgari в один из ведущих мировых ювелирных брендов, скончался в возрасте 89 лет.

Как передает Report со ссылкой на газету La Repubblica, его похороны состоятся 23 ноября в Риме.

История марки началась в итальянской столице в 1894 году, когда дед Паоло, греческий иммигрант Сотирио Булгари, открыл первую ювелирную лавку. Позднее его потомки вывели семейный бизнес на международный уровень. Сама семья назвала Паоло "великим ювелиром нашего времени".

Наибольшую известность бренд получил в 1960–1970-х годах, когда его украшения стали популярны среди кинозвезд.

Компания оставалась семейным предприятием до 2011 года, когда вошла в состав французского холдинга LVMH. При этом Bulgari сохраняет тесные связи с Римом: недавно под брендом открылся отель на площади Императора Августа, а компания профинансировала реставрацию расположенного там античного мавзолея Августа.