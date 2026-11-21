Азербайджан впервые примет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана.

На заседании Руководящего совета ФИБА Европа в немецком Гамбурге были утверждены города-хозяева молодежных чемпионатов Европы 2027 года.

Согласно решению, игры дивизиона B чемпионата Европы среди юношей до 20 лет пройдет в Баку с 9 по 18 июля 2027 года.