Азербайджан впервые примет чемпионат Европы по баскетболу U-20
Командные
- 21 ноября, 2026
- 18:04
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Азербайджан впервые примет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Азербайджана.
На заседании Руководящего совета ФИБА Европа в немецком Гамбурге были утверждены города-хозяева молодежных чемпионатов Европы 2027 года.
Согласно решению, игры дивизиона B чемпионата Европы среди юношей до 20 лет пройдет в Баку с 9 по 18 июля 2027 года.
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