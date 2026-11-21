Гарибабади: США и Израиль применили против Ирана оружие массового поражения
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 18:20
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США и Израиль в ходе 12- и 40-дневной войны применили против Ирана оружие массового поражения и самые передовые военные технологии, однако в итоге потерпели поражение.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом журналистам заявил замглавы МИД Ирана по правовым вопросам Казем Гарибабади.
Он отметил, что Тегеран намерен обратиться с соответствующими исками в международные суды.
"В ближайшее время начнет работу специальная рабочая группа по подготовке международных правовых документов и инициированию сотен судебных дел в зарубежных судах при поддержке правительства", - сказал он.
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