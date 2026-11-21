США и Израиль в ходе 12- и 40-дневной войны применили против Ирана оружие массового поражения и самые передовые военные технологии, однако в итоге потерпели поражение.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом журналистам заявил замглавы МИД Ирана по правовым вопросам Казем Гарибабади.

Он отметил, что Тегеран намерен обратиться с соответствующими исками в международные суды.

"В ближайшее время начнет работу специальная рабочая группа по подготовке международных правовых документов и инициированию сотен судебных дел в зарубежных судах при поддержке правительства", - сказал он.