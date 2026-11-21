Qəribabadi: ABŞ və İsrail ordusu İrana qarşı kütləvi qırğın silahlarından istifadə edib
Region
- 21 noyabr, 2026
- 18:12
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ABŞ ilə İsrail 12 və 40 günlük müharibə zamanı İrana qarşı kütləvi qırğın silahlarından, ən qabaqcıl hərbi texnologiyalardan istifadə etsə də, sonda məğlub olub.
"Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bunu İran xarici işlər nazirinin hüquq məsələləri üzrə müavini Kazım Qəribabadi jurnalistlərə açıqlayıb.
"Beynəlxalq hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi və hökumətin dəstəyi ilə xarici məhkəmələrdə yüzlərlə hüquqi işin başlanması üçün tezliklə xüsusi işçi qrupu fəaliyyətə başlayacaq", - o deyib.
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