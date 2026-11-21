Президенты Азербайджана и Вьетнама приняли Совместное заявление
Внешняя политика
- 21 ноября, 2026
- 18:39
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его вьетнамский коллега То Лам 21 ноября в Ханое приняли "Совместное заявление президента Азербайджанской Республики и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента Социалистической Республики Вьетнам".
Как сообщает из вьетнамской столицы корреспондент Report, в документе стороны отметили, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Азербайджан и Вьетнам построили крепкую, традиционную дружбу и многоплановое сотрудничество на основе взаимного доверия, равенства и взаимного уважения во имя благополучия обоих государств.
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