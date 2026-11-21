Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы 1"
Формула 1
- 21 ноября, 2026
- 18:52
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Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации 21-го этапа чемпионата "Формулы 1" - Гран-при Лас-Вегаса.
Как сообщает Report, он преодолел круг за 1 минуту 33,893 секунды.
Вторым стал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим - напарник Антонелли по команде Джордж Расселл.
При этом основную гонку итальянец начнет с шестой позиции: он получил штраф в пять мест на стартовой решетке за замену элементов силовой установки.
Напомним, Антонелли в начале ноября досрочно стал чемпионом "Формулы 1" текущего сезона.
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