В Конноспортивном центре в поселке Бина прошли матчи последнего тура и церемония награждения победителей Профессиональной лиги Азербайджана по човгану.

Как сообщает Report, на мероприятие, организованное Федерацией конного спорта Азербайджана, в качестве почетных гостей были приглашены члены семей и дети шехидов.

Сначала была представлена концертная программа с участием творческого коллектива Культурного центра Государственной пограничной службы, затем состоялись заключительные матчи.

В центральном матче дня "Элит" в напряженной борьбе одолел "Сярхядчи" со счетом 3:2.

Несмотря на поражение, "Сярхядчи" стал чемпионом Профессиональной лиги по човгану, "Элит" занял второе место, а команда "Полад" - третье.

На церемонии награждения президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев вручил дипломы судьям, обслуживавшим матчи лиги. Победители и призеры турнира были награждены соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, кубок лиги был вручен капитану "Сярхядчи".

В завершение мероприятия было сделано фото на память.