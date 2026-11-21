Переговоры между Ираном и США не ведутся.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Переговоры еще не начались, поэтому мы не можем перейти к обсуждению технических деталей и различных вопросов", - отметил он.

По словам Гарибабади, обогащенные ядерные материалы ни при каких обстоятельствах не будут вывезены из страны.

"Принципиальная позиция министра иностранных дел [Ирана Аббаса Арагчи] заключается в том, что обогащенные ядерные материалы ни при каких обстоятельствах не будут вывезены из страны. Если мы отправим эти материалы за рубеж, то столкнемся с трудностями в удовлетворении собственных потребностей. Этот вопрос в равной степени актуален и для других стран", - добавил замглавы МИД.