Премьер-лига Азербайджана: "Габала" на выезде обыграла "Шафу"
Футбол
- 21 ноября, 2026
- 19:15
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"Габала" из одноименного города на выезде уверенно обыграла бакинскую "Шафу" в матче 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Шахин Шахнияров (59-я минута) и Мешак Убочиома (90+2).
После этого результата "Габала" увеличила число очков в активе до 11 и расположилась на 9-м месте, у "Шафы" 5 баллов и 11-я позиция в турнирной таблице.
В предыдущих играх тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" (2:2). "Сабах" на выезде одержал победу над "Сумгайытом" (5:1), а "Туран Товуз" - над "Шамахы" (2:0). Тур завершится 22 ноября.
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