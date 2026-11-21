"Габала" из одноименного города на выезде уверенно обыграла бакинскую "Шафу" в матче 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Шахин Шахнияров (59-я минута) и Мешак Убочиома (90+2).

После этого результата "Габала" увеличила число очков в активе до 11 и расположилась на 9-м месте, у "Шафы" 5 баллов и 11-я позиция в турнирной таблице.

В предыдущих играх тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" (2:2). "Сабах" на выезде одержал победу над "Сумгайытом" (5:1), а "Туран Товуз" - над "Шамахы" (2:0). Тур завершится 22 ноября.