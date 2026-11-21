"Qəbələ" səfərdə "Şəfa"nı məğlub edib
Futbol
- 21 noyabr, 2026
- 19:04
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Azərbaycan Premyer Liqasının XII turunda daha bir görüş keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, "Qəbələ" səfərdə "Şəfa" ilə üz-üzə gəlib.
"SOCAR Polymer Arena"da təşkil olunan qarşılaşmada Qəbələ təmsilçisi 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
Bölgə təmsilçisinin heyətində 59-cu dəqiqədə Şahin Şahniyarov, 90+2-ci dəqiqədə isə Meşak Uboçioma fərqləniblər.
Bu nəticədən sonra "Qəbələ" 11 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. 5 xala malik Bakı klubu isə 11-ci yerdədir.
Xatırladaq ki, XII turun ilk oyun günündə "İmişli" "Zirə" ilə heç-heçə (2:2) edib. "Sabah" səfərdə "Sumqayıt"a (5:1), "Turan Tovuz" isə "Şamaxı"ya (2:0) qalib gəlib. Tura noyabrın 22-də yekun vurulacaq.
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