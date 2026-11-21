Hakkanen: Rusiyanın helikopteri Finlandiyanın hava məkanını pozub
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2026
- 19:03
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Rusiya helikopteri Loviysa sahillərində Finlandiyanın hava məkanını pozub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Finlandiya Müdafiə Nazirliyinin saytındakı bəyanatında deyilir.
"Ehtimal olunur ki, Rusiya helikopteri bu gün saat 12:34-də (Bakı vaxtı ilə 14:34-də) Loviysa sahillərində 4,1 km məsafədə Finlandiyanın hava məkanını pozub", - bəyanatda bildirilir.
Finlandiyanın müdafiə naziri Antti Hakkanenin bəyanatına görə, insident müdafiə qüvvələri və sərhəd mühafizəsi tərəfindən digər qurumlarla birgə araşdırılır.
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