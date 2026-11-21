Арагчи: Открытие Ормузского пролива — несложная задача
- 21 ноября, 2026
- 20:47
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Если США примут условия Ирана, Ормузский пролив может быть вновь открыт.
Как сообщает Report, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи во время визита в Оман.
"Возобновление судоходства через Ормузский пролив - несложная задача. Для этого США достаточно принять условия Ирана, которые вытекают из международного права. Выход из сложившейся ситуации возможен лишь в том случае, если США признают допущенные ошибки и выполнят ранее взятые на себя обязательства", - написал министр в своем Telegram-канале.
Кроме того, Арагчи сообщил, что Иран и Оман обсудили возможность создания новых механизмов обеспечения безопасности в регионе Персидского залива.
"Мы регулярно проводим консультации с Оманом по региональным вопросам. В частности, большое значение имеет вопрос создания новых механизмов обеспечения безопасности в регионе Персидского залива", - отметил он.
По словам Арагчи, безопасность в регионе должна обеспечиваться за счет собственных возможностей стран региона.
"Диалог по этому вопросу уже начался", - добавил министр.