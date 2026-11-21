США работают над более масштабным перемирием между Москвой и Киевом после успеха гуманитарной операции в Олешках Херсонской области Украины.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сказал в интервью Fox News.

По его словам, первая леди США Мелания Трамп проделала хорошую работу в отношениях между Украиной и Россией.

"Это было прекрасно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Сейчас мы делаем более масштабную версию этого". - отметил Трамп.

При этом он не уточнил, идет ли речь о прекращении огня на всем фронте или о расширении локальных перемирий.