Трамп: США работают над более масштабным перемирием в Украине
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 20:25
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США работают над более масштабным перемирием между Москвой и Киевом после успеха гуманитарной операции в Олешках Херсонской области Украины.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сказал в интервью Fox News.
По его словам, первая леди США Мелания Трамп проделала хорошую работу в отношениях между Украиной и Россией.
"Это было прекрасно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Сейчас мы делаем более масштабную версию этого". - отметил Трамп.
При этом он не уточнил, идет ли речь о прекращении огня на всем фронте или о расширении локальных перемирий.
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