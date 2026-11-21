Сайт Министерства иностранных дел Австрии подвергся кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к служебной контактной информации сотрудников ведомства и диппредставительств страны за рубежом.

Как передает Report, об этом сообщает австрийское агентство APA со ссылкой на заявление ведомства.

По его данным, несанкционированное проникновение на сайт ведомства, обслуживаемый сторонней компанией, произошло в ночь с 12 на 13 ноября. Инцидент совпал с масштабным сбоем в работе систем Microsoft. Атаку обнаружили 13 ноября и оперативно пресекли.

Проверка установила, что злоумышленники просматривали записи с именами и рабочими контактами сотрудников центрального аппарата МИД и зарубежных дипмиссий Австрии. При этом, как уточняет APA, персональные данные граждан не пострадали.

В ведомстве заявили, что совместно с обслуживающей компанией приняли меры для предотвращения повторного несанкционированного доступа и провели дополнительные проверки систем безопасности.

В МИД также напомнили, что ранее ведомство уже становилось целью кибератак. В начале 2020 года была зафиксирована масштабная атака, продолжавшаяся до февраля, а в апреле 2022 года - попытки взлома с использованием фишинговых электронных писем.