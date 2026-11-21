Азербайджан и Вьетнам включили в число приоритетов стратегического партнерства долгосрочные договоренности о поставках сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ), сотрудничество на Транскаспийском международном транспортном маршруте и содействие организации прямых рейсов.

Как сообщает Report, эти направления закреплены в совместном заявлении, принятом 21 ноября в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам. Документ приняли Ильхам Алиев и президент Вьетнама, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

Стороны намерены укреплять связи в нефтегазовой отрасли, расширять сотрудничество в поставках энергоресурсов и добиваться долгосрочных договоренностей по таким поставкам. В документе также предусмотрены развитие торговли и инвестиций, повышение эффективности механизмов двустороннего экономического сотрудничества и расширение взаимодействия в горнодобывающей и алюминиевой промышленности.

Азербайджан и Вьетнам планируют облегчать доступ на рынки для продукции сельского и лесного хозяйства и рыбной отрасли, а также поддерживать внедрение передовых агротехнологий. Среди приоритетов указаны совместные программы в области изменения климата, охраны окружающей среды и зеленого развития.

Сотрудничество между двумя странами в упомянутых сферах должно оцениваться как результат возрастающей роли как Азербайджана, так и Вьетнама в мире. Не случайно президент Ильхам Алиев во время встречи в расширенном составе со своим вьетнамским коллегой То Ламом особо затронул этот вопрос.

"Сегодня Вьетнам является важным международным актором, играющим значимую роль не только в вашем регионе, но и в глобальном масштабе.

Стремительное социально-экономическое развитие вашей страны известно во всем мире. Благоприятный инвестиционный климат привлекает множество компаний из разных частей света", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Стороны намерены обмениваться опытом в сфере железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского транспорта и развивать сотрудничество с использованием Транскаспийского маршрута. Содействие организации прямых рейсов призвано увеличить товарооборот и туристический поток, а также расширить контакты между жителями двух стран. В сфере образования и культуры запланированы стипендии для студентов обеих стран, совместные исследования, регулярные академические обмены и проведение дней культуры.

В этом контексте высказывания То Лама на встрече с азербайджанским лидером о повышении межгосударственных отношений до уровня стратегического партнерства важны с точки зрения определения направления будущих связей.

"Выведение отношений на уровень стратегического партнерства в мае 2025 года является исторической вехой, открывающей новую страницу в наших двусторонних отношениях. Важной задачей, стоящей перед обеими странами на всех уровнях и во всех сферах, является диверсификация содержания нашего сотрудничества, трансформация его в конкретные программы, проекты и достижения, которые принесут существенную пользу нашим народам", - отметил вьетнамский президент.

В заявлении предусмотрены продолжение взаимных визитов на высоком уровне, расширение межпарламентского сотрудничества и изучение возможностей для создания новых механизмов взаимодействия между профильными ведомствами. Стороны намерены развивать сотрудничество в оборонной сфере и усилить координацию правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Баку и Ханой намерены расширять координацию и оказывать друг другу поддержку в рамках ООН, Движения неприсоединения и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В документе также отмечено развитие связей Азербайджана с АСЕАН и ее государствами-членами.

"Еще раз поздравляю Вас с успешным проведением в этом году Саммита СВМДА. Надеюсь, что в ходе наших сегодняшних двусторонних переговоров мы сможем открыто обсудить средства и пути продолжения выполнения достигнутых договоренностей в будущем и дальнейшего развития сотрудничества по всем направлениям", - заявил То Лам, говоря о многостороннем международном сотрудничестве.

Президент Азербайджана, в свою очередь, подчеркнул важность взаимодействия с Вьетнамом на международных платформах.

"Наше сотрудничество охватывает многие направления. Мы очень рады, что между нашими странами налажено тесное взаимодействие на международной арене, и признательны за участие вьетнамской стороны на высоком уровне в Саммите СВМДА", - сказал Ильхам Алиев.

Отметим, что дипломатические отношения между странами установлены в 1992 году. Главы государств подтвердили приверженность принципам совместного заявления об установлении стратегического партнерства от 7 мая 2025 года. В документе подчеркнуто, что уважение суверенитета, территориальной целостности и международного права лежит в основе двусторонних отношений.