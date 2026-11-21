Соглашение по урегулированию конфликта между США и Ираном должно быть долгосрочным.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я намерен заключить с Ираном такое соглашение, чтобы даже через 4, 15 или 20 лет, если у нас будет некомпетентный президент, подписанный мной документ оставался неизменным. Я не позволю предоставить им возможность обладать ядерным оружием", - сказал он.

Трамп также отметил, что не заинтересован в смене власти в Иране.