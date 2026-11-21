Трамп: Соглашение между США и Ираном должно быть неизменным
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 19:50
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Соглашение по урегулированию конфликта между США и Ираном должно быть долгосрочным.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Я намерен заключить с Ираном такое соглашение, чтобы даже через 4, 15 или 20 лет, если у нас будет некомпетентный президент, подписанный мной документ оставался неизменным. Я не позволю предоставить им возможность обладать ядерным оружием", - сказал он.
Трамп также отметил, что не заинтересован в смене власти в Иране.
Последние новости
20:47
Арагчи: Открытие Ормузского пролива — несложная задачаВ регионе
20:40
Префектура полиции Парижа оценила численность демонстрантов в 21,5 тыс. - ОбновленоДругие страны
20:25
Трамп: США работают над более масштабным перемирием в УкраинеДругие страны
20:18
Зеленский: Ряд стран ЕС будут участвовать в переговорах с Россией и США по УкраинеДругие страны
20:10
Ильхам Закиев завоевал бронзовую медаль на Гран-при по дзюдо в АлександрииИндивидуальные
19:54
Азербайджан и Вьетнам определили приоритеты сотрудничества в энергетике и на транспортеВнешняя политика
19:50
Трамп: Соглашение между США и Ираном должно быть неизменнымДругие страны
19:33
МИД Австрии сообщил об утечке данных из-за кибератакиДругие страны
19:22
Гарибабади: Иран не ведет переговоры с СШАВ регионе