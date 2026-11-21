Tramp: ABŞ və İran arasındakı razılaşma uzunmüddətli olmalıdır
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2026
- 20:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ və İran arasında münaqişənin nizamlanmasına dair razılaşma uzunmüddətli olmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Mən İranla elə bir razılaşma bağlamaq niyyətindəyəm ki, hətta 4, 15 və ya 20 ildən sonra səriştəsiz bir prezidentimiz olsa belə, imzaladığım sənəd dəyişməz qalsın. Mən onlara nüvə silahına malik olmaq imkanının verilməsinə yol verməyəcəyəm", - o deyib.
Tramp həmçinin qeyd edib ki, İranda hakimiyyət dəyişikliyində maraqlı deyil.
Son xəbərlər
20:52
Parisdə bugünkü etirazlara 21 mindən çox insan qatılıbDigər ölkələr
20:41
Tramp: Ukraynada genişmiqyaslı atəşkəslə bağlı iş gedirDigər ölkələr
20:31
Əraqçi: Hörmüz boğazının yenidən açılması çətin məsələ deyilRegion
20:10
Bəzi Aİ ölkələri Ukrayna, Rusiya və ABŞ ilə danışıqlarda iştirak edə biləcəkDigər ölkələr
20:04
İlham Zəkiyev Qran-pridə bürünc medal qazanıbFərdi
20:00
Tramp: ABŞ və İran arasındakı razılaşma uzunmüddətli olmalıdırDigər ölkələr
19:51
Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin saytına kiberhücum olubDigər ölkələr
19:30
Azərbaycan-Vyetnam strateji tərəfdaşlığı: əməkdaşlığın prioritetləri müəyyənləşdirilibXarici siyasət
19:17
Qəribabadi: İranla ABŞ arasında danışıqlar aparılmırRegion