Ильхам Закиев завоевал бронзовую медаль на Гран-при по дзюдо в Александрии
Индивидуальные
- 21 ноября, 2026
- 20:10
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Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев в классе J1 весовой категории +95 кг завоевал бронзовую медаль на соревнованиях Гран-При в египетской Александрии.
Об этом Report сообщили в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.
Спортсмен в 1/8 финала одержал победу над британцем Дэном Инглишем, в 1/4 финала уступил молдаванину Яну Басоке.
В утешительной встрече Ильхам Закиев одолел узбекистанца Улмаса Раимова, а в поединке за бронзовую медаль победил казахстанца Багланбека Оналбека.
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