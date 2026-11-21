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Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев в классе J1 весовой категории +95 кг завоевал бронзовую медаль на соревнованиях Гран-При в египетской Александрии.

Об этом Report сообщили в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.

Спортсмен в 1/8 финала одержал победу над британцем Дэном Инглишем, в 1/4 финала уступил молдаванину Яну Басоке.

В утешительной встрече Ильхам Закиев одолел узбекистанца Улмаса Раимова, а в поединке за бронзовую медаль победил казахстанца Багланбека Оналбека.