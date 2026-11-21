Завершился визит президента Ильхама Алиева во Вьетнам
Внешняя политика
- 21 ноября, 2026
- 22:04
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21 ноября завершился официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Социалистическую Республику Вьетнам.
Как сообщает из вьетнамской столицы корреспондент Report, в международном аэропорту Нойбай в Ханое в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали президент Академии наук и технологий Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Тхай и другие официальные лица.
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