НАТО готов защищать всю территорию Польши на фоне недавнего нарушения ее воздушного пространства российскими объектами.

Как передает Report со ссылкой на польские медиа, об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время визита в Варшаву.

"Произошел опасный инцидент. Польша - сильный союзник, у вас здесь отличные вооруженные силы, а теперь нам нужно точно установить, что произошло", - отметил он.

По его словам, командующий силами НАТО в Европе проведет оценку ситуации, чтобы определить возможные угрозы для системы сдерживания и обороны и при необходимости предложить изменения.

Отвечая на вопрос о вероятности повторения подобных инцидентов, Рютте подчеркнул: "Я не могу утверждать, что этого не произойдет, но могу гарантировать, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории".

Ранее, в ночь с четверга на пятницу, во время массированной российской атаки на Украину были зафиксированы случаи нарушения польского воздушного пространства. По данным вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, обнаружены три места падения объектов: в Молодыче, Руднике-над-Саном и Новом Липовце.

В двух случаях, предположительно, речь идет о ракетах, в третьем - о реактивном беспилотнике. В результате происшествий никто не пострадал, повреждений инфраструктуры, включая критически важные объекты, не зафиксировано.