Азербайджанский боец Тахир Абдуллаев завоевал вторую подряд победу в UFC
Индивидуальные
- 21 ноября, 2026
- 21:23
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Азербайджанский боец смешанных единоборств Тахир Абдуллаев в полусреднем весе победил австралийца Джейка Мэттьюза в предварительном карде турнира UFC Fight Night 294 в Дохе.
Как сообщает Report, бой продлился все три раунда, после чего судьи единогласным решением присудили победу азербайджанскому спортсмену со счетом 30:27, 30:27 и 29:28.
Отметим, что это второй бой Т. Абдуллаева в UFC. В своем первом поединке в рамках промоушена, который прошел в Баку, он одержал досрочную победу в третьем раунде над Джеферсоном Насцименто.
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