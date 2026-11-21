Силы безопасности Пакистана ликвидировали 15 боевиков в ходе двух отдельных операций в районе Мастунг провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом в субботу сообщили государственные медиа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным Radio Pakistan, в ходе первой операции были уничтожены пять боевиков, во время второй - еще 10. Операции проводились против группировки "Фитна аль-Хиндустан" в рамках кампании "Раддуль Фитна 3", начатой в августе.

В ходе рейдов также были уничтожены несколько укрытий боевиков и обнаружен крупный склад оружия и боеприпасов. Силовики сообщили об очистке от боевиков районов Килли-Пасанд-Хан, Муса-Хан, Хорасани и Кафтари.

Источники в силовых структурах заявили, что операции в Белуджистане будут продолжаться "до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист".

В Пакистане в последние годы наблюдается рост активности вооруженных группировок, особенно в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. На прошлой неделе в ходе нескольких разведывательных операций в этих регионах были уничтожены 24 боевика, погибли также четверо военнослужащих, включая майора.