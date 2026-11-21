В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация об итогах визита во Вьетнам
Внешняя политика
- 21 ноября, 2026
- 22:37
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В официальных аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация по итогам его визита в Социалистическую Республику Вьетнам.
Report представляет публикацию:
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