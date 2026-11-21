Prezidentin sosial media hesablarında Vyetnama rəsmi səfərinin yekunlarına dair videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 21 noyabr, 2026
- 22:36
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Vyetnam Sosialist Respublikasına rəsmi səfərinin yekunlarına dair videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin Vyetnama səfəri https://t.co/029VLjcwOX— İlham Əliyev (@azpresident) November 21, 2026
В аккаунтах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация об итогах визита во Вьетнам
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