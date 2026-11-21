ABŞ investorları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yatırım potensialını yaxından öyrənməkdə maraqlıdırlar
- 21 noyabr, 2026
- 22:40
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ABŞ investorları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun investisiya potensialını yaxından öyrənməyə və mövcud imkanları dəyərləndirməyə maraqlıdırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Ticarət Palatasının Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya və Türkiyə üzrə vitse-prezidenti Cennifer Miel Azərbaycanın kənd təsərrüfatrı naziri Məcnun Məmmədovla görüşündə danışıb.
Nazir Vaşinqtona səfəri çərçivəsində ABŞ Ticarət Palatasında ölkənin aparıcı kənd təsərrüfatı şirkətlərinin iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masada iştirak edib, Azərbaycanın kənd təsərrüfatının investisiya potensialı, əsas inkişaf göstəriciləri, həyata keçirilən islahatlar və "Dövlət proqramı 2026-2030"un təqdim etdiyi üstünlüklər barədə ətraflı məlumat təqdim edib.
"ABŞ Ticarət Palatasının Yaxın Şərq, Mərkəzi Asiya və Türkiyə üzrə vitse-prezidenti Cennifer Miel ABŞ şirkətlərinin müasir texnologiyalar, kənd təsərrüfatı texnikası, məlumatların təhlili, süni intellekt və proqnozlaşdırma sahələrində Azərbaycanın aqrar sektorunun inkişafına töhfə verə biləcəyini və ABŞ investorlarının növbəti il Azərbaycana planlaşdırılan səfəri çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun investisiya potensialını yaxından öyrənməyə və mövcud imkanları dəyərləndirməyə maraqlı olduqlarını bildirdi", - M. Məmmədov "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.