Великобритания и Украина заключили новые соглашения, предусматривающие увеличение производства украинских ударных беспилотников на британской территории для нужд ВСУ.

Как передает Report, об этом сообщило британское Министерство обороны по итогам визита главы ведомства Уэса Стритинга в Киев.

Отмечается, что договоренности направлены на увеличение производственных мощностей и укрепление цепочек поставок.

В ходе поездки Стритинг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Евгением Хмарой. Стороны обсудили дальнейшую военную и промышленную поддержку Киева на фоне усиливающихся российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру.

Зеленский поблагодарил Лондон за поддержку и объявленный зимний пакет военной помощи на 500 млн фунтов стерлингов. Британия также подтвердила обязательство ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму 3 млрд фунтов стерлингов столько, сколько потребуется.

"Это не слова. Это реальные шаги по укреплению в первую очередь нашей армии и, конечно, защиты гражданского населения", - заявил украинский лидер.

Стритинг, в свою очередь, подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Киев.

"Линия фронта Украины - это наша линия фронта за свободу и демократию. Власти РФ пытаются разрушить не только мосты - они пытаются сломить дух украинского народа. Мы едины в поддержке Украины и не подведем вас", - заявил британский министр.

Визит Стритинга состоялся после его участия в учениях "Коалиции желающих" в Польше - первых крупных маневрах многонациональных сил для Украины под руководством Великобритании и Франции. Учения направлены на отработку переброски, защиты и обеспечения сил, которые могут быть задействованы для поддержки восстановления украинской армии после завершения боевых действий.