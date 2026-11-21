Вмешательство Ирана и израильская оккупация являются двумя препятствиями на пути к установлению полной независимости Ливана.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун в обращении к согражданам по случаю 83-й годовщины независимости страны.

Он сказал, что влиятельные фигуры в руководстве Ирана продолжают вмешиваться в дела Ливана, предупредив Тегеран, что дружба между двумя странами не дает ему права влиять на процесс принятия решений в Бейруте.

По словам Ауна, вооруженные группировки, действующие вне правительственного контроля, истощили Ливан и открыто служат иностранным интересам. Продолжая мысль, он добавил, что Израиль, в свою очередь, использует это, как предлог для сохранения своего военного присутствия на ливанской территории.

Президент Ливана призвал Израиль вывести свои войска из оккупированных районов Ливана: "Прекратите свою агрессию и покиньте ливанскую землю, оккупация и разрушение городов не укрепят вашу безопасность. Только полный вывод войск проложит путь к прочному и справедливому миру, к стабильности на международно признанной границе".

При этом Аун подчеркнул. что Бейрут остается приверженным дипломатическому разрешению конфликта в регионе.