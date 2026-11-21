Американские инвесторы заинтересованы в детальном изучении инвестиционного потенциала Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль на встрече с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым.

В рамках визита в Вашингтон глава азербайджанского Минсельхоза принял участие в круглом столе, проведенном в Торговой палате США с участием ведущих сельскохозяйственных компаний страны, и представил подробную информацию об инвестиционном потенциале сельского хозяйства Азербайджана, основных показателях развития, проводимых реформах и преимуществах, предусмотренных "Государственной программой 2026-2030".

"Вице-президент Торговой палаты США по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль заявила, что американские компании могут внести вклад в развитие аграрного сектора Азербайджана в области современных технологий, сельскохозяйственной техники, анализа данных, искусственного интеллекта и прогнозирования. Кроме того, американские инвесторы заинтересованы в детальном изучении инвестиционного потенциала Карабаха и Восточного Зангезура и оценке имеющихся возможностей в рамках запланированного на следующий год визита в Азербайджан", - написал М. Мамедов в своем X.