В ДТП на юге Турции погибли двое, пострадали пять человек
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 23:41
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В районе Джейранпынар турецкого Шанлыурфа на юге страны произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, при столкновении двух автомобилей погибли два человека, еще пятеро получили травмы.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших доставили в больницу.
По факту начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются.
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