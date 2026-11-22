İranda zəlzələ olub, Naxçıvanda da hiss edilib - Yenilənib-2
- 22 noyabr, 2026
- 08:43
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İranın Xoy şəhərində 4,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, yerli vaxtıla 01:25-də baş verən zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ Naxçıvan Muxtar Respublikasının episentrə yaxın sərhəd rayonlarında 3 bala qədər hiss olunub.
İranın Qərbi Azərbaycan vilayətində 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Məlumata görə, Bakı vaxtı ilə 01:25-də baş verən zəlzələnin ocağı 7,16 km dərinlikdə yerləşib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, yeraltı təkanlar Naxçıvanda da hiss olunub.
İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhəri yaxınlığında 3,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 22:21-də qeydə alınan zəlzələnin ocağı 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Yeraltı təkanların episentri Türkiyənin Van vilayətinin Özalp rayonundan 47,59 kilometr məsafədə olub.