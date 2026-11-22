Два человека погибли, еще пять получили травмы в результате столкновения туристического микроавтобуса с грузовиком на юге Чили.

Как сообщает Report со ссылкой на газету La Tercera, ДТП произошло днем 21 ноября на 160-м километре трассы Ruta 9 по направлению к городу Пуэрто-Наталес.

По данным издания, микроавтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком из Аргентины. В результате аварии двое граждан России - мужчина и женщина - погибли на месте происшествия.

Еще двое россиян получили травмы. Среди пострадавших также водители обоих транспортных средств и еще один пассажир микроавтобуса.

На место происшествия прибыли сотрудники чилийской полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.