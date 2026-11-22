В Чили при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли два человека
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 09:17
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Два человека погибли, еще пять получили травмы в результате столкновения туристического микроавтобуса с грузовиком на юге Чили.
Как сообщает Report со ссылкой на газету La Tercera, ДТП произошло днем 21 ноября на 160-м километре трассы Ruta 9 по направлению к городу Пуэрто-Наталес.
По данным издания, микроавтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком из Аргентины. В результате аварии двое граждан России - мужчина и женщина - погибли на месте происшествия.
Еще двое россиян получили травмы. Среди пострадавших также водители обоих транспортных средств и еще один пассажир микроавтобуса.
На место происшествия прибыли сотрудники чилийской полиции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Последние новости
10:18
В Барселоне стартовала первая магистерская программа по азербайджановедениюВнешняя политика
10:12
Азербайджан поздравил Ливан с национальным праздникомВнешняя политика
10:03
На COP31 представили новый проект климатического соглашенияВ регионе
09:58
В Японии допустили возможность оснащения ВМС атомными подводными лодкамиДругие страны
09:52
Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"Формула 1
09:30
В Южной Корее министр образования ушел в отставку на фоне скандала с использованием ИИ на экзаменахДругие страны
09:17
В Чили при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли два человекаДругие страны
09:10
Премьер-лига: "Карабах" сегодня на выезде в Гяндже встретится с "Кяпязом"Футбол
08:46
В Иране произошло землетрясение, толчки ощущались в Нахчыване - Обновлено-2В регионе