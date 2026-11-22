При стрельбе в Огайо пострадали несколько человек
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 04:55
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В городе Парма, штат Огайо, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек.
Как передает Report со ссылкой на местное подразделение телеканала Fox News, полиция квалифицировала происшествие как инцидент с массовыми пострадавшими.
По данным полиции, установлены два возможных подозреваемых, на месте происшествия обнаружено и изъято два единицы огнестрельного оружия. Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм пока не уточняются.
Правоохранительные органы заявили, что угрозы для населения нет.
Последние новости
06:09
Bild: ФРГ отказалась от переброски танков через Польшу, чтобы не провоцировать РФДругие страны
05:36
В Нигерии подтвердили гибель 26 человек при крушении лодкиДругие страны
05:21
Авианосец ВМС США "Дорис Миллер" не будут переименовывать в честь ТрампаДругие страны
04:55
При стрельбе в Огайо пострадали несколько человекДругие страны
04:14
Литва отвергла свою причастность к инциденту с дроном в Калининградской области РФДругие страны
03:47
Фото
В массовом ДТП в Турции погиб один, пострадали 10 человекВ регионе
03:20
В Вирджинии впервые за полвека ребенок умер от кориДругие страны
02:51
WSJ: Министру внутренней безопасности США запретили давать интервьюДругие страны
02:29
Более 1 тыс. человек госпитализировали в Индии из-за "паленого" алкоголя - ОбновленоДругие страны