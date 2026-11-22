В городе Парма, штат Огайо, произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на местное подразделение телеканала Fox News, полиция квалифицировала происшествие как инцидент с массовыми пострадавшими.

По данным полиции, установлены два возможных подозреваемых, на месте происшествия обнаружено и изъято два единицы огнестрельного оружия. Число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм пока не уточняются.

Правоохранительные органы заявили, что угрозы для населения нет.