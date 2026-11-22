Литва отвергла сообщения о своей причастности к инциденту в Калининградской области, где ранее заметили "подозрительный объект" со стороны литовской границы.

Как передает Report, об этом в соцсети X написал глава МИД страны Кястутис Будрис.

"Министерство иностранных дел Литвы решительно отвергает ложные утверждения, распространяемые в социальных сетях, относительно предполагаемого участия страны в дроновом ударе по Калининградской области РФ.

Республика Литва никогда не санкционировала использование своего воздушного пространства для ударов по целям на территории России, включая настоящий случай", - говорится в заявлении.

Отметим, что вечером 21 ноября в Калининградской области сработали сирены. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что система оповещения "Беспилотная опасность" в Неманском районе отреагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. По его словам, специалисты провели необходимые проверки и установили, что угрозы нет.

Позднее украинские ресурсы сообщили, что дроны впервые с начала российско-украинской войны атаковали военные объекты на территории Калининградской области РФ. Утверждалось, что в городе Балтийске, где расположена главная база Балтийского флота РФ, работает ПВО и слышны взрывы.