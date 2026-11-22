Мадридский "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Сельту" из Виго в домашнем матче 13-го тура испанской Ла Лиги.

Как сообщает Report, встреча для "сливочных" началась неудачно.

На 6-й минуте встречи Пабло Дуран вывел гостей вперед. На 38-й минуте нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. В первом тайме других голов забито не было.

Во второй половине встречи хозяева отыграли пропущенный мяч и вышли вперед. Сначала на 66-й минуте отличился Джуд Беллингем, затем на 85-й минуте Карлос Эспи забил победный гол своей команды.

После победы "королевский клуб" увеличил количество очков в активе до 33 и временно сравнялся по этому показателю с "Барселоной", которая лидирует в турнирной таблице Примеры. Каталонцы уже сегодня дома сыграют с "Вильяреалом". В случае победы "сине-гранатовые" вновь увеличат отрыв до трех очков.