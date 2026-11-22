В КСИР заявили об атаке на две американские базы в Бахрейне - Обновлено
- 22 ноября, 2026
- 00:23
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по базам США в городах Эр-Рифа и Авали в Бахрейне.
Как передает Report, заявление военных привело агентство Tasnim.
В заявлении отмечается, что после нарушения воздушного пространства Ирана американскими дронами Аэрокосмические силы КСИР нанесли удары по двум радарам зенитно-ракетных комплексов Patriot на упомянутых базах.
"Корпус стражей Исламской революции предупреждает, что воздушное пространство Исламской Республики Иран является красной линией вооруженных сил страны, и мы дадим жёсткий и решительный ответ на любое нарушение воздушного пространства Ирана со стороны какой-либо страны-агрессора или силы", - говорится в заявлении.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по двум американским базам в Бахрейне.
Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Fars.
По данным издания, удары были нанесены "в ответ на действия США".
В публикации на странице МВД Бахрейна в соцсети X сообщается, что Иран нанес удар по промышленному объекту. Также подчеркивается, что информация о пострадавших в результате удара не поступала.