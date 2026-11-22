В Мексике при задержании главаря картеля погибли четверо военных
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 01:05
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Четверо военнослужащих армии Мексики погибли в ходе операции по задержанию главаря преступной группировки "Бельтран Лейва" Фаусто Исидро по прозвищу Чапо Исидро в штате Синалоа.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Министерство национальной обороны страны.
"В результате ожесточенного сопротивления со стороны членов этой преступной группировки, пытавшихся помешать захвату своего главаря, погибли четверо военнослужащих регулярных пехотных частей армии Мексики, которые направлялись для усиления безопасности в муниципалитете Гуасаве", - говорится в сообщении ведомства в X.
В министерстве уточнили, что в ходе операции погибли семеро нападавших и были задержаны восемь предполагаемых преступников.
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