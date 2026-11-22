В Грузии в день траура по жертвам взрыва в Тбилиси приспустили флаги
В регионе
- 22 ноября, 2026
- 01:32
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В связи с объявленным 22 ноября в Грузии общенациональным трауром на территории страны приспустили государственные флаги.
Как сообщает местное бюро Report, флаги приспущены на государственных и административных зданиях, у зданий госструктур и правительственных ведомств.
Напомним, что 20 ноября правительство Грузии объявило 22 ноября днем траура по погибшим при обрушении жилого дома после взрыва газа в тбилисском районе Поничала 19 ноября.
В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе двое детей, пятеро получили ранения.
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