В связи с объявленным 22 ноября в Грузии общенациональным трауром на территории страны приспустили государственные флаги.

Как сообщает местное бюро Report, флаги приспущены на государственных и административных зданиях, у зданий госструктур и правительственных ведомств.

Напомним, что 20 ноября правительство Грузии объявило 22 ноября днем траура по погибшим при обрушении жилого дома после взрыва газа в тбилисском районе Поничала 19 ноября.

В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе двое детей, пятеро получили ранения.