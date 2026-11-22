Министру внутренней безопасности США Маркуэйну Маллину запретили появляться в телевизионных эфирах после его предположения о причастности искусственного интеллекта (ИИ) к техническим сбоям.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, соответствующее распоряжение отдал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

Поводом стало интервью Маллина телеканалу Fox News от 16 ноября, в котором министр допустил, что некоторые компьютерные неполадки могли возникнуть вследствие применения технологий ИИ.

Маллин возглавил ведомство после ухода Кристи Ноэм и, как отмечает WSJ, должен был стабилизировать его работу. Однако, по оценке собеседников газеты, деятельность нового руководителя вызвала дополнительное недовольство внутри американской администрации.