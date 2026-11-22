В провинции Хатай на юге Турции произошло массовое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате столкновения пяти автомобилей в районе Антакья 11 человек получили ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, жизнь одного из них спасти не удалось.

Обстоятельства произошедшего выясняются.