В массовом ДТП в Турции погиб один, пострадали 10 человек
В регионе
- 22 ноября, 2026
- 03:47
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В провинции Хатай на юге Турции произошло массовое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате столкновения пяти автомобилей в районе Антакья 11 человек получили ранения.
Пострадавшие были доставлены в больницу, жизнь одного из них спасти не удалось.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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