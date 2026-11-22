В Иране 33 человека отравились контрафактным алкоголем, трое из них скончались
В регионе
- 22 ноября, 2026
- 08:33
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В городе Нишапур на северо-востоке Ирана зафиксирован факт массового отравления алкогольными напитками.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Тасним".
Согласно информации, 33 человека, употребивших алкогольный напиток домашнего приготовления, были госпитализированы, трое из них скончались.
Восемь человек, обвиняемых в изготовлении и распространении алкогольных напитков, были установлены и задержаны.
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