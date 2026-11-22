Германия решила отказаться от переброски танков и другой военной техники в Литву в составе открытой военной колонны через территорию Польши.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bild.

Согласно информации, технику доставят по железной дороге. Изменение планов, указывает газета, связано с нежеланием провоцировать Россию, решение было принято НАТО и Бундесвером незадолго до начала запланированной переброски.

Военная техника направляется в Литву для участия в учениях НАТО Grand Eagle 26. Первоначально ее перемещение должно было стать демонстрацией военного присутствия альянса на восточном фланге.

"Возможная смена вида транспорта не является чем-то необычным и должна отрабатываться, поскольку она должна быть возможна и в реальной чрезвычайной ситуации", - заявили в Бундесвере.

В Grand Eagle 26 участвуют около 1800 военнослужащих и более 750 транспортных средств. Одна из задач учений - отработка быстрой переброски подразделений бундесвера на восточный фланг НАТО.