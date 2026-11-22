В результате крушения лодки в штате Байэлса на юге Нигерии погибли 26 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Vanguard со ссылкой на местные власти.

Изначально командование полиции штата подтвердило обнаружение четырех тел и спасение 24 выживших, однако к вечеру субботы местные водолазы и морская полиция обнаружили еще 22 тела, в результате чего общее число погибших достигло 26.

Уточняется, что деревянная пассажирская лодка следовала на похоронную церемонию. По предварительной информации, причиной происшествия стали перегрузка лодки и возникшая во время движения техническая неисправность, после которой судно затонуло.

Отмечается, что медицинскую помощь оказали 19 выжившим, еще пятерых пострадавших госпитализировали. Ответственного за управление судном задержали для проведения расследования, тогда как лодочник скрылся.