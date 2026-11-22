ВМС США решили не переименовывать строящийся авианосец "Дорис Миллер" в честь американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом телеканалу CNN заявил исполняющий обязанности главы ведомства Хунга Као.

"Название [авианосца] USS Doris Miller менять не планируется", - сказал он.

Во время первого президентского срока Трампа четвертый в новой серии авианесущих крейсеров решили назвать "Дорис Миллер" в честь темнокожего матроса, который отличился при отражении налета на Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Он встал за пулемет, хотя не был обучен обращению с ним, сбил как минимум один японский самолет и помог раненым добраться до укрытия. Это первый темнокожий матрос, удостоенный Военно-морского креста – второй по значимости награды ВМС.

Однако в августе этого года телеканал NBC сообщал, что руководство ВМС США рассматривает возможность присвоения авианосцу имени Трампа.