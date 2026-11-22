Три сотрудника кондитерской фабрики, находящейся в индонезийском промышленном районе Чиканде, погибли из-за пожара, 19 человек нашли живыми.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал Detik.

Согласно информации, возгорание произошло на кондитерской фабрике PT Fonusa Agung Mulia,

"Все еще идут поиски 36 человек, трое найдены погибшими", - приводит издание слова полицейского, участвующего в спасательной операции.

Из 19 выживших четверо получили травмы. В здании фабрики, по предварительным данным, находилось около 60 человек.