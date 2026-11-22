При пожаре на кондитерской фабрике в Индонезии погибли три человека - Дополнено
Другие страны
- 22 ноября, 2026
- 07:12
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Три сотрудника кондитерской фабрики, находящейся в индонезийском промышленном районе Чиканде, погибли из-за пожара, 19 человек нашли живыми.
Как передает Report, об этом сообщил местный портал Detik.
Согласно информации, возгорание произошло на кондитерской фабрике PT Fonusa Agung Mulia,
"Все еще идут поиски 36 человек, трое найдены погибшими", - приводит издание слова полицейского, участвующего в спасательной операции.
Из 19 выживших четверо получили травмы. В здании фабрики, по предварительным данным, находилось около 60 человек.
Последние новости
08:46
В Иране произошло землетрясение, толчки ощущались в Нахчыване - Обновлено-2В регионе
08:33
В Иране 33 человека отравились контрафактным алкоголем, трое из них скончалисьВ регионе
08:06
FT: Подорожание оптоволокна усложнит Украине производство дроновДругие страны
07:50
В Японии не исключили обсуждений по оснащению ВМС атомными подлодкамиДругие страны
07:12
При пожаре на кондитерской фабрике в Индонезии погибли три человека - ДополненоДругие страны
06:45
При стрельбе на вечеринке в Огайо погибли три человека - ОбновленоДругие страны
06:09
Bild: ФРГ отказалась от переброски танков через Польшу, чтобы не провоцировать РФДругие страны
05:36
В Нигерии подтвердили гибель 26 человек при крушении лодкиДругие страны
05:21
Авианосец ВМС США "Дорис Миллер" не будут переименовывать в честь ТрампаДругие страны