İndoneziyada qənnadı fabrikində baş verən yanğında üç nəfər ölüb - Əlavə olunub
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2026
- 07:44
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İndoneziyanın Çikande sənaye rayonunda qənnadı fabrikində baş verən yanğında üç nəfər ölüb, 19 nəfər sağ tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Detik" portalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, yanğın "PT Fonusa Agung Mulia" qənnadı fabrikində baş verib, zavod binalarından biri yanıb. Son məlumata görə, hadisədə üç nəfər ölüb, 36 nəfərin axtarışı isə davam edir. Fabrikdə təxminən 60 nəfərin olduğu güman edilir.
Xilasetmə əməliyyatı davam edir.
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