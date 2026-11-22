Рост цены оптоволокна почти в семь раз с весны обусловлен массовым строительством дата-центров, а также широким распространением кабельных БПЛА в украинском конфликте.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT).

По ее информации, с весны стоимость оптоволокна выросла с $4 до почти $30 за км. Его используют в телекоммуникационной отрасли, при строительстве центров обработки данных с использованием ИИ и для проводной связи БПЛА и его оператора.

Растущая стоимость оптоволокна, а также проблемы с поставками на Украину приводят к тому, что некоторые производители дронов в стране отказываются от его использования в пользу более дешевого и, как им кажется, надежного способа связи с дроном - беспроводной системы Starlink, пишет FT.