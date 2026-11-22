Обсуждение вопроса оснащения ВМС Японии атомными подводными лодками не исключается.

Как передает Report, об этом в эфире японского общественного телевидения заявил секретарь совета по вопросам в области безопасности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны Кэйтаро Оно.

Оно подчеркнул, что в правящей ЛДП исходят из позиции, согласно которой при обсуждении внесения изменений в ключевые документы в области безопасности страны дискуссия о возможности наличия у Японии атомных подводных лодок не исключается.

"Изначально вопрос возможности обсуждения этой темы не исключался", - пояснил он. В то же время Оно признал, что при внедрении атомных подводных лодок возникает много проблем, связанных с эксплуатацией, технологиями и безопасностью. "Есть и моменты, которые японскому народу будет трудно понять", - добавил он, пообещав, что этот вопрос будет рассматриваться всесторонне.