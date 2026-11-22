Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен принял отставку министра образования Чхве Гё Чжина на фоне общественной критики в связи с недостаточной подготовкой системы государственных экзаменов к предотвращению списывания с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейское издание NewsTomato, об этом заявили в администрации президента страны.

"Президенту Ли Чжэ Мену доложили о намерении министра образования Чхве Гё Чжина уйти в отставку. Глава государства принял его прошение. В дальнейшем будет начата процедура отбора кандидатов на должность министра образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято на фоне растущего недовольства общественности неспособностью властей своевременно разработать эффективные меры против использования искусственного интеллекта для списывания на экзаменах.

Президент также поручил премьер-министру Хан Сон Сук подготовить комплекс мер, направленных на обеспечение объективности и справедливости экзаменационной системы.