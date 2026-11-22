В рамках 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сегодня гянджинский "Кяпяз" примет агдамский "Карабах".

Как сообщает из Гянджи корреспондент Report, старт встречи запланирован на 17:00.

Агдамцы уже четыре игры не могут одержать победу, команда в последних трех матчах не сумела поразить ворота соперника.

Однако подопечные Азера Мамедова в текущем сезоне демонстрируют весьма успешную статистику в матчах на родном поле, так в шести домашних играх одержали три победы, дважды сыграли вничью и проиграли всего в одной встрече.

В последних двух встречах между командами победу праздновали гянджинцы. На сегодняшний день команды встречались в чемпионате страны 64 раза, в 16 из этих дуэлей сильнее оказывался "Кяпяз", в 36 - "Карабах", в 12 встречах победитель не определился.

В настоящее время "скакуны" занимают в турнирной таблице пятое место с 19 очками, у "гянджинцев" 17 баллов и шестая позиция. В другом матче дня "Нефтчи" на выезде сыграет с "Араз-Нахчываном". Встреча на Шамахинском городском стадионе начнется в 14:30.

Столичный клуб набрал 24 очка и расположился на второй строчке турнирной таблицы, у нахчыванцев 4 балла и последнее, 12-е место.

Премьер-лига Азербайджана

II круг

XII тур

22 ноября

14:30. "Араз-Нахчыван" – "Нефтчи"

Судьи: Раван Гамзазаде, Ширмамед Мамедов, Теймур Теймуров, Алияр Агаев

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Вюсал Мамедов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев

Шамахинский городской стадион.

17:00. "Кяпяз" – "Карабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Зейнал Зейналов, Тарлан Талыбзаде, Руслан Гулиев

VAR: Акпер Ахмедов

AVAR: Рахман Имами

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Гянджинский городской стадион.

Напомним, что в предыдущих матчах 12-го тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" (2:2). "Сабах" на выезде разгромил "Сумгайыт" (5:1), "Туран Товуз" победил "Шамахы" (2:0), а "Габала" одолела "Шафу" (2:0).