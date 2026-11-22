Premyer Liqa: Bu gün "Qarabağ" Gəncədə "Kəpəz"in qonağı olacaq
- 22 noyabr, 2026
- 09:05
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Bu gün Misli Premyer Liqasının XII turunda "Kəpəz" Gəncə stadionunda "Qarabağ"ı qəbul edəcək.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, qarşılaşmanın start fiti saat 17:00-da səslənəcək.
Sözügedən matçda anşlaqın olması gözlənilir.
Ağdam təmsilçisi dörd oyundur ki, qələbə qazana bilmir. Komanda son üç matçda rəqib qapılarına qol vurmağı bacarmayıb.
Azər Məmmədovun rəhbərlik etdiyi kollektiv cari mövsüm doğma meydanda keçirdiyi matçlarda olduqca uğurlu qrafik cızıb. "Sarı-göylər" altı ev oyununda üç qələbə qazanıb, iki dəfə heç-heçə edib və cəmi 1 qarşılaşmada uduzub.
Tərəflər arasında son iki görüşdə gəncəlilər qələbəni bayram edib. Komandalar bu günə kimi ölkə çempionatında 64 dəfə qarşılaşıblar. Bu duellərin 16-da "Kəpəz", 36-da "Qarabağ" meydanı qalib tərk edib, 12 oyunda isə qalib müəyyənləşməyib.
Hazırda turnir cədvəlində "köhlən atlar" 19 xalla beşinci, qərb təmsilçisi isə 17 xalla altıncıdır.
Günün digər görüşündə isə "Neftçi" səfərdə "Araz-Naxçıvan"ın qonağı olacaq. Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 14:30-da başlayacaq.
"Ağ-qaralar" son 8 oyunda məğlub olmayıb. Naxçıvan kollektivi isə cari mövsüm qələbə üzünə həsrətdir.
Bakı komandası 24 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində yer alıb. Bölgə kollektivi isə 4 xalla sonuncu - on ikinci sırada qərarlaşıb.
Misli Premyer Liqası
II dövrə
XII tur
22 noyabr
14:30. "Araz-Naxçıvan" – "Neftçi"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Şirmamed Mamedov, Teymur Teymurov, Əliyar Ağayev
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Vüsal Məmmədov
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev
Şamaxı şəhər stadionu
17:00. "Kəpəz" – "Qarabağ"
Hakimlər: Rauf Cabarov, Zeynal Zeynalov, Tərlan Talıbzadə, Ruslan Quliyev
VAR: Əkbər Əhmədov
AVAR: Rəhman İmami
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev
Gəncə şəhər stadionu
Xatırladaq ki, XII turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Zirə" ilə heç-heçə (2:2) edib. "Sabah" səfərdə "Sumqayıt"ı (5:1), "Turan Tovuz" "Şamaxı"nı (2:0), "Qəbələ" isə "Şəfa"nı (2:0) məğlub edib.